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Информация для предпринимателей

Мониторинг СМИ бесплатно
Удобный инструмент для медиаанализа с наглядными графиками и индексами.
Блог предпринимателя
Практические рекомендации по созданию бизнеса в России. Истории успеха молодых предпринимателей.
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Источники информации

Федеральная налоговая служба
Сведения из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и специальных реестров ФНС. Объемы налоговых выплат задолженностей и штрафов, режимы налогообложения.
Федеральная служба государственной статистики
Коды общероссийских классификаторов, реквизиты компаний и бухгалтерская отчетность.
Центральный банк Российской Федерации
Отчетность банков, страховых компаний и финансовых организаций.
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
Сообщения о банкротствах, намерениях и признаках банкротства.
Единый реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц
Сообщения о торгах имуществом, залоговых операциях и договорах лизинга.
Федеральная служба судебных приставов
Сведения об исполнительных производствах в отношении компаний и предпринимателей.

Проверка контрагентов

Умный поиск
Удобный поиск информации о компаниях и ИП по большому количеству параметров: ИНН, КПП, ОГРН, ОГРН(ИП), ОКПО, название, адрес, номер записи об аккредитации и др.
Экспресс-оценка
Негативные и позитивные факторы, связанные с компанией и ИП, на одном экране. Структурированная информация представлена в виде сводного отчета.
Финансовый анализ
Вся информация о доходах, расходах, активах, прибыли и выручке компании на графике. Показываем подробную бухгалтерскую информацию в виде наглядной таблицы.
Поиск аффилированности
Поиск связей компании и учредителей по многочисленным параметрам: данные из ЕГРЮЛ и Росстат, местоположение, участие в тендерах, связи по СМИ и др.
Навигатор связей
Наглядное интерактивное графическое отображение связей компании и учредителей и т.д. Построенные в результате анализа схемы легко сохранить и распечатать.
Исторические сведения
Информация о компании с момента ее создания: кто и когда ее учредил, как менялся состав учредителей, адреса и т.д.
Долги по налогам и отчетности
Информация о долгах компании из реестра ФНС. Долги – один из определяющих параметров при проверке контрагента.
Налоговые реестры
Информация из налоговых реестров помогает определить «массовых» директоров с целью вычисления фиктивных предприятий.
Банкротство ЮЛ и ФЛ
Определяем признаки банкротства: оцениваем ликвидность, средства и платежеспособность компании. Оценка сопровождается наглядными диаграммами.
Сообщения СМИ
Графики упоминания компании в СМИ с учетом тональности публикации: позитивные, негативные, нейтральные. Экспресс-оценка репутации компании.
Залоги и лизинг
Оценка надежности контрагента по информации о его залогах и лизинге.
Арбитражные дела и ФССП
Подробная информация о судебных делах, в которых участвует компания как истец, ответчик, третье или иное лицо.

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Все виды деятельностиПопулярные
01Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях
02Лесоводство и лесозаготовки
03Рыболовство и рыбоводство
05Добыча угля
06Добыча нефти и природного газа
07Добыча металлических руд
08Добыча прочих полезных ископаемых
09Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых
10Производство пищевых продуктов
11Производство напитков
12Производство табачных изделий
13Производство текстильных изделий
14Производство одежды
15Производство кожи и изделий из кожи
16Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
17Производство бумаги и бумажных изделий
18Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
19Производство кокса и нефтепродуктов
20Производство химических веществ и химических продуктов
21Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
22Производство резиновых и пластмассовых изделий
23Производство прочей неметаллической минеральной продукции
24Производство металлургическое
25Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
26Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
27Производство электрического оборудования
28Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
29Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
30Производство прочих транспортных средств и оборудования
31Производство мебели
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