Умный поиск Удобный поиск информации о компаниях и ИП по большому количеству параметров: ИНН, КПП, ОГРН, ОГРН(ИП), ОКПО, название, адрес, номер записи об аккредитации и др.

Экспресс-оценка Негативные и позитивные факторы, связанные с компанией и ИП, на одном экране. Структурированная информация представлена в виде сводного отчета.

Финансовый анализ Вся информация о доходах, расходах, активах, прибыли и выручке компании на графике. Показываем подробную бухгалтерскую информацию в виде наглядной таблицы.

Поиск аффилированности Поиск связей компании и учредителей по многочисленным параметрам: данные из ЕГРЮЛ и Росстат, местоположение, участие в тендерах, связи по СМИ и др.

Навигатор связей Наглядное интерактивное графическое отображение связей компании и учредителей и т.д. Построенные в результате анализа схемы легко сохранить и распечатать.

Исторические сведения Информация о компании с момента ее создания: кто и когда ее учредил, как менялся состав учредителей, адреса и т.д.

Долги по налогам и отчетности Информация о долгах компании из реестра ФНС. Долги – один из определяющих параметров при проверке контрагента.

Налоговые реестры Информация из налоговых реестров помогает определить «массовых» директоров с целью вычисления фиктивных предприятий.

Банкротство ЮЛ и ФЛ Определяем признаки банкротства: оцениваем ликвидность, средства и платежеспособность компании. Оценка сопровождается наглядными диаграммами.

Сообщения СМИ Графики упоминания компании в СМИ с учетом тональности публикации: позитивные, негативные, нейтральные. Экспресс-оценка репутации компании.

Залоги и лизинг Оценка надежности контрагента по информации о его залогах и лизинге.